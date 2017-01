IL FIENO nasce nel 2011 nella provincia tra Milano e Varese.

Il primo EP omonimo, prodotto da Stefano Clessi, esce a inizio 2012 per Tomobiki Digital Label, accompagnato dai video di “Latito” (selezionato come Just Discovered da MTV New Generation) e “Chetamina” (in anteprima per Rolling Stone Italia). A Gennaio 2013 esce “I Bambini Crescono EP”, registrato e prodotto da Momo Riva; dall’EP vengono tratti i singoli “Amos (togli il male come l’Oki)” e “Vincenzina E La Fabbrica” (cover dello storico brano di Enzo Jannacci) – entrambi in anteprima per La Repubblica XL; come terzo singolo viene scelto L’Età Del Bronzo, in anteprima video per SentireAscoltare. L’EP ottiene numerose recensioni positive dalla critica di settore, da Rockit a Ondarock per arrivare a L’Internazionale. A maggio 2014 esce il singolo “Del Conseguimento Della Maggiore Età”, lanciato da RTL 102.5 Rock e in anteprima video per Rolling Stone Italia, ad anticipare il debut album della band.

Annunciato per febbraio 2015 e anticipato dai singoli “Hiroshima” e “Poveri Stronzi”, il primo disco de Il Fieno – “I Vivi” – è un album sospeso tra wave e cantautorato elettrico, dal freddo della pianura padana a Berlino e ritorno. Il Fieno suonano la colonna sonora di esistenze destinate a perdersi nella realtà che le circonda: un moto perpetuo che somiglia a musica, flusso ininterrotto di uomini e macchine, luci al neon e treni ad alta velocità. Semplicemente, I Vivi.

IL FIENO sono:

Gabriele Bosetti – voci

Gianluca Villa – chitarre, synth

Alessandro Viganò – basso

Paolo Soffientini – batteria

ilfieno.it – facebook.com/ilfieno