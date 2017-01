Bufala: Miley Cyrus non si da al porno, è solo un cortometraggio artistico erotico

Connect on Linked in

Si fa di tutto pur di essere al centro dell’attenzione, magari anche far “trapelare” notizie false,

Da qualche giorno circolava la notizia che Miley Cyrus avrebbe inaugurato il prossimo NYC Porn Film Festival con un corto diretto da Quentin Jones. Tutti i giornali gossip (e non solo) a titolare “Miley si da al porno”.

In realtà si tratta di un video, che risale a un anno fa, e mostra la cantante che si cimenta, in maniera molto soft, nel sadomaso. E’ un video nel quale la cantante si cimenta in pose artistiche (anche se per me è proprio stupido come video) tra sospesioni del corpo su sfondo bianco o nero, maschere sul viso e facce che vorrebbero sembrare ironiche e che di porno non hanno proprio nulla.

L’ex reginetta Disney ha colpito nel segno… i giornali hanno parlato ancora una volta di lei… che sia la carenza di vera arte a far ricorrere certe star al gossip per “vendersi”?