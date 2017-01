Ethiopian Airlines presenta il nuovo B-787 Dreamliner

Connect on Linked in

Ethiopian Airlines è la compagnia aerea di bandiera dell’Etiopia, nata nel 1945. Attualmente è la più forte in espansione in Africa con 83 destinazioni internazionali in cinque continenti, di cui 51 in Africa, garantendo un servizio di efficienza ed eccellenza senza rivali.

Dal 25 ottobre 2015 Ethiopian arricchisce la sua flotta con il nuovissimo Boeing 787 Dreamliner, l’aereo a più alto contenuto tecnologico ed ecologico al mondo, che opererà da Milano e Roma. Una novità che non passerà di certo inosservata per i grandi vantaggi offerti dagli innovativi confort presenti a bordo, come ad esempio un’areazione molto più umidificata, poltrone di business class “Cloud Nine” pienamente reclinabili, la presenza di schermi dedicati per l’entertainment su misura e finestrini enormi per godersi gli splendidi panorami durante il viaggio. In tutte le classi viene offerta la scelta di 12 canali audio e 7 video. Il servizio dei pasti è accurato e completo, con attenzione alle esigenze dietetiche di ciascuno. Il nuovo B-787 Dreamliner inoltre, rispetto ad atri aerei garantisce la diminuzione dei consumi del 30%, permettendo quindi di ridurre di molto l’impatto ambientale.

Tra le tante novità offerte da Ethiopian Airlines, sempre dal 25 Ottobre verrà migliorato l’operativo su Seychelles, le quattro frequenze settimanali su Mahé saranno operate da Milano e Roma con partenza notturna, per la massima flessibilità del soggiorno. Inoltre si aggiungerà una nuova destinazione Yaoundé in Camerun, anch’essa con quattro frequenze settimanali.

Dal 2011 la compagnia aerea fa parte di Star Alliance, il gigantesco network composta da ben 26 compagnie di tutti i continenti. Ethiopian Airlines detiene la più grande fetta di traffico africano di passeggeri e merci, garantendo un servizio di eccellenza, sostenuta da una flotta ultramoderna e dal personale selezionato direttamente dall’Accademia dell’Aviazione dell’Ethiopian Airlines a Addis Sabeba, ricevendo di anno in anno prestigiosi premi internazionali.

