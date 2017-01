Gianluca Terranova – Recital

Gianluca Terranova, noto al grande pubblico come protagonista della fiction “Caruso” è oggi uno dei cantanti lirici più richiesti della scena internazionale. Di rientro dagli Stati Uniti dove ha ottenuto uno strepitoso successo con Boheme (Puccini), Il giovane tenore romano, ai primi posti delle classic charts con il suo nuovo album “Recital”, nel quale interpreta classici tra i quali “Che Gelida Manina” (Puccini) e “Mattinata” (Leoncavallo) si conferma come importante realtà anche nel settore discografico.

Richiesto e applaudito dai maggiori teatri del mondo tra i quali la Scala di Milano, l’Arena di Verona, la Los Angeles Opera, La Deutsche Oper di Berlino, Il New National Theatre di Tokyo, l’Opera di Hong Kong, il giovane Tenore romano Gianluca Terranova, protagonista su RAI Uno della Fiction “Caruso”, è oramai uno dei cantanti lirici italiani più noti e apprezzati della scena internazionale. In Australia dove si esibisce da anni per L’Opera Australia, incarna incontrastato il simbolo del tenore italiano “old style”. Una voce potente ed espressiva la sua, capace del cosiddetto “squillo”, caratteristica dei grandi tenori del passato. Recentemente, alla Atlanta Opera, ha infiammato il pubblico americano ne La Boheme di Puccini, riscuotendo ad ogni performance calorose e spontanee standing ovation, tanto da essere stato riconfermato per le prossime stagioni anche in altri prestigiosi teatri statunitensi. Un successo tanto strepitoso quanto genuino quello scaturito dal tour degli States, dove la critica, la cui eco è rimbalzata anche in Italia, ha sottolineato il suo ruolo di punta di diamante nel cast di Boheme mettendo in evidenza la crescita artistica e vocale dell’Artista italiano. Presenza scenica, sicurezza tecnica, qualità dell’interpretazione, dizione perfetta, carisma: queste le caratteristiche che hanno colpito pubblico e critica. Una crescita davvero esplosiva che scaturirà entro il 2016 nel debutto in Don Carlo di Verdi e nella Norma di Bellini. Terranova è attualmente impegnato (dal 22 al 31 0ttobre prossimi) al Carlo Felice di Genova in una eccezionale edizione del Simon Boccanegra di Verdi che, il 22 ottobre alle 20.10, sarà trasmessa in diretta streaming su www.carlofelicestreaming.com . Con il suo nuovo album “Recital” – Warner Music Italy, ai primi posti delle classic charts, Gianluca Terranova si conferma una realtà anche nel settore discografico. Una track list interessante e piacevole, che propone un repertorio di brani e arie celebri tra le quali “Che Gelida Manina” (Boheme –Puccini), “Mattinata” (Leoncavallo) , fino alla celeberrima “Nessun Dorma” sempre di Puccini. Un album nel quali le grandi doti Vocali del tenore emergono in maniera scintillante ma in una versione più intima, accompagnato al pianoforte dal pianista Sergio La Stella nella maggior parte dei brani, al flauto da Fabio Angelo Colajanni in “Plaisir D’Amour” e Fabio Massimo Colasanti alla chitarra in “Lolita”. Un album per gli appassionati e per tutti coloro i quali amano la bella musica e il “Bel canto”

Il suo talento di attore, unito alle sue qualità vocali, lo hanno reso uno dei tenori più richiesti della scena Lirica internazionale. Gianluca canta regolarmente nei Teatri d’Opera più prestigiosi, fra cui la Scala di Milano, il Teatro dell’Opera di Roma, l’Arena di Verona, il San Carlo di Napoli, La Fenice di Venezia, il Regio di Torino, il Comunale di Bologna, il Massimo di Palermo, solo per citarne alcuni in Italia. All’estero è ospite regolare nelle stagioni della Sydney Opera House, della Melbourne Opera, della Deutsche Oper di Berlino, della Deutsche Oper Am Rehin di Dusseldorf e Duisburg, dell’Opéra Royal De Wallonie di Liegi, della Grange Park Opera UK e della Atlanta Opera USA.

Beniamino del pubblico per l’innato carisma e le doti di interprete generoso e appassionato, Terranova ha seguito un percorso di studi che, dopo il diploma in pianoforte, l’ha portato al canto lirico conseguendo riconoscimenti in vari concorsi, fra cui il “Riccardo Zandonai” di Rovereto.

I ruoli in cui eccelle e per cui è maggiormente richiesto sono il Duca di Mantova nel Rigoletto di Verdi, Rodolfo ne La Bohème di Puccini, Edgardo nella Lucia di Lammermoor di Donizetti, Alfredo ne La traviata di Verdi.

http://www.gianlucaterranova.it