NERO: esce il primo video, Tomorrow Never Comes, estratto da Lust Soul

Esce su youtube Tomorrow Never Comes, il primo video estratto dal debut album di NERO, Lust Soul, in uscita il 27 gennaio 2016.

Così lo descrive la regista Samantha Stella: “Tomorrow Never Comes è disperata ricerca di amore. Sulle suggestioni del cortometraggio Honey Bunny di Vincent Gallo, le immagini video presentano due corpi uniti imprigionati nel loop di un non tempo.”

Esponente della scena underground milanese (già fondatore della punk-band The Detonators e di quella garage-rock The Doggs), Nero Kane è cantante/chitarrista del progetto, affiancato nella realizzazione del primo videoclip da Samantha Stella, artista visiva, performer, set&costume designer, regista e fondatrice del duo artistico Corpicrudi.

L’uscita di Lust Soul regala a Nero e Stella l’occasione per lavorare insieme a due video, di cui oggi vi presentiamo il primo. Il clip Tomorrow Never Comes è stato girato negli spazi della galleria d’arte bolognese Contemporary Concept e vede la collaborazione dello stilista spagnolo Gori de Palma.

Crediti

Regia, ideazione: Samantha Stella

BIO

Il progetto NERO ha preso vita dopo le passate esperienze del suo protagonista, Marco Mezzadri, in arte Nero Kane, nella band punk The Detonators e in quella garage-rock The Doggs, delle quali è stato compositore, cantante e bassista. Il nuovo progetto è partito da registrazioni ed improvvisazioni scaturite dall’esigenza di fissare pensieri ed emozioni. Dopo un breve periodo, il lavoro è stato portato in studio dove, con l’intento di mischiare un sound rock a basi dark/new wave, è nato l’album Lust Soul. Da qui la decisione di dare ampio spazio anche alla parte elettronica curata in studio da Dario Vergani. Oltre a Nero Kane, cantante e chitarrista, fanno parte del progetto nella formazione live il chitarrista Daniele De Liberato e il batterista Enrico Buttafuoco (per anni componente del duo Orange con Francesco Mandelli). NERO è rock’n’roll scuro, denso di atmosfere dark e di suoni garage-rock. L’uscita dell’album Lust Soul è prevista per il 27 gennaio 2016.

Line-Up

Nero Kane – voce, chitarra

Daniele De Liberato– chitarra, cori

Enrico Buttafuoco – batteria, elettronica

Pagina Facebook

https://www.facebook.com/neroloudpower/?pnref=lhc