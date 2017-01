Ilenia Pastorelli – La ballata di Hiroshi

Da giovedì 15 settembre sarà disponibile in digital download e sulle principali piattaforme di streaming “LA BALLATA DI HIROSHI”, interpretato da Ilenia Pastrorelli, protagonista del film campione di incassi e vincitore di sette David di Donatello e due Nastri d’argento “Lo chiamavano Jeeg Robot”, uscito nel 2016, diretto e prodotto da Gabriele Mainetti.

Autori del testo sono FABIO DI RANNO e NICOLA GUAGLIANONE, che del film è anche autore del soggetto e sceneggiatore; le musiche del brano sono di FABIO DI RANNO e DARIO VERO, solido team al lavoro su tanti progetti anche per tv e cinema.

Nel film, omaggio alla serie manga e anime Jeeg robot d’acciaio, Alessia, la protagonista femminile interpretata da Ilenia Pastorelli, è convinta che Hiroshi Shiba, l’eroe della serie, esista nel mondo reale e lo identifica con Enzo, il protagonista, interpretato da Claudio Santamaria.

La canzone rilegge in pochi minuti di parole e musica la pellicola e unisce e gioca con generi e stili musicali: c’è il mood da anime giapponese insieme al pop italiano delle soundtrack anni ‘70 e anche la tradizione delle ballate romane e Ilenia Pastorelli interpreta il brano con passione e intensità.

PRODUZIONE ARTISTICA: Fabio Di Ranno, Nicola Guaglianone e Dario Vero

ARRANGIAMENTO: Fabio Di Ranno e Dario Vero

ORCHESTRAZIONE: Dario Vero

VOCE: Ilenia Pastorelli

PIANOFORTE & KEYBOARDS: Fabio Di Ranno

CHITARRE E BASSO: Dario Vero

BATTERIA: Massimiliano Chiapperi

REGISTRATO, MISSATO E MASTERIZZATO @ PlayRec Studio, Roma

Dario Vero, chitarrista, compositore e produttore, si divide tra l’attività in studio e quella live. Dopo aver conseguito il diploma di conservatorio si specializza presso il prestigioso Berklee College of Music. Tra le principali collaborazioni come musicista e/o compositore: Steve Vai (SteveVaiFestival), Arctic Plateau (uscita prevista 2017), Novembre (Ursa european tour 2016), Kat Parsons, Mimosa, Fùrnari, #LeRagazze, i Cesaroni, Ilenia Pastorelli, Silvia Salemi e molti altri. È autore di numerose colonne sonore per film, telefilm, cartoni animati e produzioni internazionali. Tra queste: Ciao Napoleone, Sissi la giovane imperatrice, Eddie is a Yeti, Segreti, Freddy Hotel, Lucky Red, Eagle Pictures, Warner Bros.

Fabio Di Ranno, sceneggiatore e story editor ha scritto alcune delle serie tv che più hanno incontrato il gradimento del pubblico negli ultimi anni. Tra queste Le ali, Gente di Mare, Agrodolce, I Cesaroni. Recentemente si è avvicinato al mondo dei cartoni animati, lavorando come headwriter e regista in alcune produzioni internazionali (Ciao Napoleone, Dinofroz, The Drakers, Sissi la giovane imperatrice). Da alcuni anni è attivo anche in campo musicale come autore, compositore e produttore di sigle per tv series (Mi chiamo Sissi, We areThe Drakers, Atomicron) e pop songs (Le ragazze dell’estate, Dici Amici, La ballata di Hiroshi).

Ilenia Pastorelli, attrice romana, ha debuttato sul grande schermo proprio nel film “Lo chiamavano Jeeg Robot” ottenendo grossi consensi da critica e pubblico per la sua prova attoriale. Per la sua interpretazione viene candidata ai David di Donatello 2016 come migliore attrice protagonista, risultando la vincitrice. Nel 2016 è la protagonista assieme a Raoul Bova del videoclip di Biagio Antonacci dal titolo One Day. Sempre nello stesso anno è una delle interpreti del nuovo film di Laszlo Barbo, dal titolo Niente di serio. Da luglio 2016 debutta come conduttrice televisiva presentando assieme a Fabrizio Biggio il programma di approfondimento cinematografico Stracult, in onda su Rai 2.

Nicola Guaglianone è uno sceneggiatore di cinema e televisione. Ha lavorato per numerose case di produzione – tra cui Magnolia, Palomar, Publispei – sviluppando e scrivendo serie tv o come story e script editor. Ha firmato il soggetto e la sceneggiatura di cortometraggi come Basette e Tiger Boy, entrambi diretti dal regista Gabriele Mainetti. Nel 2016, l’uscita di due film di cui ha scritto soggetto e sceneggiatura: Lo Chiamavano Jeeg Robot , e Indivisibili, quest’ultimo in programma alle Giornate degli Autori di Venezia 73.