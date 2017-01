Miki, artista da scoprire. Italy, il suo primo album

Connect on Linked in

Miki nasce in Italia e precisamente a Sarzana (SP) il 1 ottobre 1980.

Alla tenera età di nove anni inizia il suo percorso canoro, a partire dalle lezioni di canto per oltre tre anni dalla Professoressa diplomata al conservatorio Nelly Corbellini (insegnante di pianoforte di Toto Cotugno).

In seguito ha frequentato svariati concorsi musicali, e all’età di 14anni partecipa alle selezioni del Festival di “San Remo Giovani ed in seguito al “Festival di Castrocaro”.

A 15anni partecipa al concorso Radio Italia classificandosi al primo posto ed ottiene la sua prima intervista importante ai microfoni di Radio Italia.

Sempre a questa età la troviamo in Versilia, dove partecipa, con un brano scritto per lei da Philippe Leon, al: Palio Dei Mici, per la Contrada “La Quercia”; insieme con lei si esibiscono: Silvia Mezzanotte, Gilda Giuliani, Milk And Coffee, Silvia Salemi, solo per citarne alcuni.

Nel 1997 si trasferisce con la famiglia a Berlino, dove subito vince il Talentshow “Lampenfieber”, presentando un brano dei Mecano, portato al successo in Germania da Loona, “Hijo De La Luna” ed è su SAT.1 (seconda rete nazionale tedesca).

A 18anni ritorna in Italia, a Verona, e ci resta un anno e nel frattempo partecipa a: Lago In Tour; concorso che si svolge nella splendida cornice del Lago Di Garda, e dove, tra quasi cinquecento selezionati, si classifica al 2° posto.

Dal 2006, con il suo partner Sasha, forma il Duo “Sasha & Michaela”.

Miki canta in italiano, spagnolo, inglese e talvolta anche in lingua tedesca, e nel corso degli anni tra Berlino e il resto della Germania si esibisce in coppia con Sasha in innumerevoli concerti dal vivo sui migliori palcoscenici tedeschi, tra cui il KaDeWe fiore all’occhiello di tutta la Germania.

Poi finalmente arriva la svolta: decidono insieme di comporre e pubblicare un Album, invogliati dall’amico Agostino Scarfò (Ex Procuratore di Zucchero Fornaciari), che conosce e segue Miki dall’età di 14anni, e propongono il loro lavoro prima a Timezone Records, che entusiasta del progetto accettano di promuovere l’album, e subito dopo, in coedizione con Timezone Records, subentra la famosissima casa discografica ed editoriale italiana AlaBianca Group.

Quindi a metà Novembre parte il progetto, prima col singolo in digitale Afryca -e subito numerose Radio Nazionali Tedesche passano il brano- e poi il suo primo album ITALY, che comprende 9 brani di diverso genere musicali.

Un album speciale, dalle molteplici sfaccettature musicali che si fondono insieme (grazie alla sua particolare timbrica vocale che gli permette di spaziare in più generi), che contiene:

Africa: Hip Pop/New Age

Il Resto È Niente: Pop

Una Solution: Disco Seventy – Eighty

Italy: Disco Anni ‘70/’80

Non Mi Arrendo: Jazz

Cos’è Che Fa Ballare Il Cuore: Latino

Esta Nueva Musica: Latino/Reggae

Finisce Qui: Rock/Hard Rock

Uguaglianza D’Anime: Hip Pop-Rap

In due brani (Afryca e Uguaglianza D’Anime ), Miki ha lavorato in collaborazione con il giovane rapper Sardo Andrea Melis OFG, che ha scritto Uguaglianza D’Anime con Miki per quanto riguarda il testo, mentre la musica è composta interamente da Andrea; mentre per Afryca la musica è di Leonardo Rosi/Miki e testo Melis/Miki, ambedue i brani sono cantati da Miki e Andrea.

Il brano “Non Mi Arrendo”, musica e testo di Silvia Viscardini, in arte Nair, è arrangiato da Sasha Buonanno.

Il brano “Cos’è Che Fa Ballare Il Cuore”, musica di Paolo Mengoli e testo di

Giancarlo Trombetti, è arrangiato da Sasha Buonanno.

In quasi tutti i brani che Miki ha scritto per questo album, c’e’ il sostegno decisivo e congeniale (cosi come per l’intero progetto) del suo partner Sasha, pianista, cantante, compositore ed arrangiatore.

Attualmente l’intero suo Cd è in rotazione ed in promozione radiofonica in oltre 100 radio, in ogni angolo mondo.

Nel mese di Luglio 2016 e’ ospite e presenta il brano “ Non mi arrendo “ tratto dal suo Album ITALY al prestigioso Premio Lunezia insieme ad artisti del calibro di Fausto Leali, Andrea Miro’, Sugarfree , Perturbazioni ,Matteo Beccucci, Eduardo Bennato, Nicolo’ Fabi ed altri, il 2 Ottobre 2016 e’ stata invitata come ospite internazionale all’ Internationaltourfilmfest di Civitavecchia e il 3 Ottobre ha l’onore di essere presente al Concerto a favore del terremoto di Amatrice presso la Casa Circondariale di Rebibbia in Roma organizzato e presentato da Anna Crecco di Oltre tutto radio e Luigi Giannelli Commissario dell’Istituto, dove si e` esibita con un successo internazionale e la sua “Il resto e `niente” insieme a Nick Luciani (ex Cugini di Campagna) Tiziana Rivale, Enio Marfoli, Luca Napolitano il piccolo Mario Donato vinci( vincitore zecchino d’oro) ed altri importanti artisti. Attualmente lavora al suo secondo album che uscira` entro l’estate 2017.

A Settembre ha iniziato a condurre dalla postazione di Berlino di Oltre tutto Radio ogni lunedi`sera alle ore 21 il programma “ Musica e Design” con il Premio Design italiano “ Anna Crecco “ e attualmente sta avendo un inaspettato gran bel successo.

In Dicembre sara’ a Roma per presenziare a diverse manifestazioni e continuare a promuovere la sua musica!