FITZCATALDO – I won’t be watching

I FITZCATALDO presentano “I WON’T BE WATCHING”, il nuovo singolo, tratto da “FITZCATALDO”, ep omonimo uscito a ottobre 2016 (distr. & promo IndieBox Music).

“I WON’T BE WATCHING” rappresenta il punto di partenza del nuovo corso artistico intrapreso dalla formazione milanese.

Un percorso iniziato nel 2013, concretizzatosi con l’esordio discografico “Fitzcataldo & the Trivettes” (2014), plasmatosi con i numerosi live in tutta la penisola. Esperienze, queste, che hanno contribuito alla maturazione personale e artistica del progetto, spingendone gli attori alla ricerca di nuovi registri espressivi.

“I won’t be watching” è un’anima melanconica, dagli arrangiamenti curatissimi, sorretta da un cantato in lingua inglese che si amalgama perfettamente alla melodia, evocativo e immaginifico, dalla profonda forza comunicativa.

“I won’t be watching” è un’anima distaccata. Le immagini suggerite dall’incedere del testo suscitano una sensazione di estraneità, suggestione enfatizzata dallo sviluppo in crescendo del brano e da quel “I won’t be watching” che si ripete come un invito a cercare la propria felicità altrove, rivolto a quella persona ora distante alla quale si ricorda che “io non sto guardando”.

Un refrain intimo e diffusamente malinconico, caldo come il ricordo di un abbraccio.

Credits. “I won’t be watching” è stata registrata presso Bi-OS Music Productions. Mix: Francesco Altare presso Bi-OS Music Productions. Mastering: Elephant Mastering. Album: “Fitzcataldo”. Etichetta: autoprodotto. Artista: Fitzcataldo. Testo: Lorenzo Galbiati. Musica e arrangiamenti: Fitzcataldo. Regia: Stefano Lari. Video starring: Rachele Colombo. Flowers: Isabella Flower Design. Locations: fam. Colombo, CasciNet, Bar Tabacchi Triangolino. Publishing: Le Parc Music. Distribuzione digitale: Artist First Digital. Ufficio stampa: IndieBox Music.

BIOGRAFIA & MUSICA.

Fitzcataldo è un power-trio di Milano, attivo dal 2013. Il progetto parte da sonorità post-rock sposate a un cantato melodico in lingua inglese, attraversa generi musicali differenti e, tingendo le sue principali influenze dall’indie rock contemporaneo di matrice anglosassone, sperimenta e gioca con i suoni dando vita ad episodi intensi ed evocativi. Dopo un primo album pubblicato nel 2014 “Fitzcataldo & the Trivettes”, il 17 ottobre pubblicano “I won’t be watching”, anticipazione del nuovo ep “Fitzcataldo” in uscita in vinile e in digitale il 28 ottobre 2016 (press & digital distribution: IndieBox Music). Quattro nuove tracce dalla spiccata personalità che marcano con forza il nuovo corso artistico intrapreso dalla formazione.

Nuovi percorsi sonori che delineano paesaggi musicali prima inesplorati, meno dilatati a livello di tessitura musicale e volti a delineare strutture sonore che col tempo si sono avvicinate sempre più alla forma canzone nella sua accezione più classica, lasciando le improvvisazioni e le parti prettamente strumentali alla dimensione live. Nuovi lidi da esplorare senza limitazioni di genere, “handmade pop”, un genere non-genere aperto alle più disparate contaminazioni, dal post-rock al dream-pop sino alle derive più sperimentali.

LIVE TOUR 2016/2017.

L’attività live li ha portati a condividere il palco, tra gli altri, con: The Cyborgs, Alvarez Kings, Cymbals Eat Guitars, Black Beat Movement, The Fire, Three Steps To The Ocean, We Are Waves, 2Pigeons, Verbal.

Il 19 novembre presenteranno per la prima volta dal vivo i nuovi brani dal palco del Honky Tonky di Seregno.

Di seguito le prime date annunciate del TOURDEFITZ:

19/11 Seregno (MB) – Honky Tonky “Fitzcataldo” Official Release Party Info http://bit.ly/FitzcataldoReleaseParty

25/11 Carbonia – FireOne StreetPark

26/11 Sassari – The Hor – The House of Rock

09/12 Genova – L’Angelo Azzurro Club

14/12 Segrate (MI) – Circolo Magnolia

16/12 Bologna – Alchemica Music Club

17/12 Molfetta (BA) – TESLA – Tempi E Spazi Liberamente Attivi

13/01 San Giovanni Lupatoto (VR) – Il Blocco Music Hall

21/01 Milano – Rock’n’Roll Milano

Calendario in aggiornamento. Info booking: Jack Rock Agency

I Fitzcataldo sono: Lorenzo Galbiati (voce principale e chitarra), Stefano Redaelli (basso e cori), Claudio Rei (batteria).

Facebook: https://www.facebook.com/FitzCataldo/