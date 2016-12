Torino Film Festival 34. GIOVANNA di Gillo Pontecorvo

Connect on Linked in

Nei primi anni Cinquanta in uno stabilimento tessile di Prato le operaie protestano contro la decisione della dirigenza mettere in atto dei licenziamenti. Ai ferri corti con la proprietà, che cerca di sabotarle in ogni modo, occupano la fabbrica, forti del supporto delle famiglie. Nel tentativo di rompere la loro resistenza, il proprietario prima chiude la strada che porta alla fabbrica, poi taglia la corrente elettrica, senza però ottenere i risultati sperati. A capo dell’agguerrito contingente c’è Giovanna, che a differenza delle compagne, però, deve anche scontrarsi con la disapprovazione del marito, fortemente contrario al suo coinvolgimento nell’occupazione.

