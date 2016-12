Connect on Linked in

A Radu, apprendista giornalista presso un’emittente francese in Romania, lo scandalo su un giro di prostituzione minorile tra la Francia e la Romania sembra l’occasione per fare il salto di qualità professionale. Conoscendo la lingua, si trova in una posizione di vantaggio; così, quando la minorenne Anca viene rimpatriata, si offre come interprete per due giornalisti venuti da Parigi. La ragazza viene però affidata a un istituto di suore e per Radu e i colleghi non è facile riuscire a rintracciarla e convincerla a parlare. Soprattutto, Radu non ha fatto i conti con il conflitto fra i suoi obiettivi, l’etica giornalistica e la semplice pietà umana.

Sezione:

– FESTA MOBILE

Cast and Credits