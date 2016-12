Ed Gass-Donnelly (Toronto, Canada, 1977) ha iniziato la sua carriera come regista teatrale per poi dedicarsi al cinema all’inizio degli anni Duemila. Dopo alcuni cortometraggi, nel 2007 ha esordito nel lungometraggio con This Beautiful City, che, presentato in diversi festival internazionali tra cui quelli di Toronto e di Karlovy Vary, ha ottenuto numerosi riconoscimenti, come il premio per miglior film al Rhode Island International Film Festival. Con il successivo Small Town Murder Songs (2010) ha partecipato in concorso al Torino Film Festival, vincendo il premio Fipresci. Ha quindi diretto negli Stati Uniti l’horror The Last Exorcism – Liberaci dal male (2013), su sceneggiatura di Damien Chazelle, e The Determinist (2014, in collaborazione con Kat Germain).

Filmografia:

Polished (cm, 2002), Dying Like Ophelia (cm, 2002), Pony (cm, 2002), Pink (cm, 2003), This Beautiful City (2007), 60 Seconds of Regret (cm, 2009), Small Town Murder Songs (2010), The Last Exorcism (The Last Exorcism – Liberaci dal male, 2013), The Determinist (coregia/codirector Kat Germain, cm, 2014), Lavender (2016).