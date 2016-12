Poco più che trentenne, Mathieu è stato cresciuto dalla madre nella convinzione di essere nato dall’incontro occasionale con uno sconosciuto. Una telefonata gli rivela invece tutt’altra verità, mettendolo al corrente dell’identità del padre, un canadese deceduto da poco e padre di altri due figli. Deciso a conoscere i fratelli, Mathieu parte per Montreal, ma una volta arrivato a destinazione capisce con amarezza di essere il solo a desiderare quel ricongiungimento familiare.

Cast and Credits

regia/director

Philippe Lioret

soggetto/story

dal romanzo/from the novel Si ce livre pouvait me rapprocher de toi di/by Jean-Paul Dubois

sceneggiatura/screenplay

Philippe Lioret, Nathalie Carter

fotografia/cinematography

Philippe Guilbert

montaggio/film editing

Andréa Sedlackova

scenografia/production design

Colombe Raby, Yves Brover

musica/music

Flemming Nordkrog

suono/sound

Jean-Marie Blondel, Éric Tisserand, Germain Boulay

interpreti e personaggi/cast and characters

Pierre Deladonchamps (Mathieu), Gabriel Arcand (Pierre), Catherine de Léan (Bettina), Marie-Thérèse Fortin (Angie), Pierre-Yves Cardinal (Sam), Patrick Hivon (Ben), Lilou Moreau-Champagne (Anna), Milla Moreau-Champagne (Rose), Hortense Monsaingeon (Marina), Romane Portail (Carine), Timothy Vom Dorp (Valentin), Martin Laroche (Rémi)

produttori/producers

Marielle Duigou, Philippe Lioret

produzione/production

Fin Août

coproduttori/coproducers

Pierre Even, Marie-Claude Poulin

coproduzione/coproduction

Item 7, France 3 Cinéma

Regia