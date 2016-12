Dean Rolands (Glendale, California, Usa, 1976) lavora come sceneggiatore, regista e produttore in ambito televisivo e cinematografico. Ha esordito sul grande schermo nel 20o2 con il cortometraggio Bounty, al quale sono seguiti diversi altri corti. Nel 2007 è passato al lungometraggio con Netherbeast Incorporated, seguito a sua volta da Here & Now (2010), Ashley (2013), Going Bongo (2015). Attualmente sta lavorando a un nuovo lungometraggio, intitolato Forever.

Filmografia:

A.W.O.L (cm, 2003), Split (cm, 2004), Portrait (cm, 2004), The Netherbeast of Berm-Tech Industries, Inc. (cm, 2004), Little Victim (cm, 2005), Screen Wars (tv, 2005-2006), Go-Go Guy (cm, 2006), Netherbeast Incorporated (2007), Here & Now (2010), Ashley (2013), Going Bongo (2015), #Screamers (2016).