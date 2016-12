Elisabetta Sgarbi (Modena), direttrice e creatrice della casa editrice La nave di Teseo, ha esordito alla regia nel 1999. Ha ideato, e da quattordici anni ne è direttore artistico, il festival La Milanesiana, letteratura musica cinema scienza arte filosofia e teatro. I suoi film hanno partecipato ai più importanti festival cinematografici del mondo, come quelli di Venezia, Locarno, Cannes, Roma, Londra e New York. Nel corso degli anni ha presentato diversi lavori al Torino Film Festival, tra i quali, in concorso, l’esordio nel lungometraggio, Notte senza fine (2004). Il suo terzo lungometraggio di finzione, Colpa di comunismo, è stato in concorso alla scorsa edizione del Festival.

Filmografia:

Frammenti di una biografia per versi e voce (cm, 1999), Projeto meninos de luz (cm, 2000), (non sempre) merci beaucoup (cm, 2000), La consolazione e la spina dolorosa (cm, 2001), Alladin Flash(-back) (cm, 2001), Belle di notte (mm, 2001), La notte che si sposta – Gianfranco Ferroni (mm, 2002), Rue de Varenne (cm, 2002), Notte senza fine (2004), Due contro una (mm, doc., 2005), NevicheRò (2006), Il pianto della statua (mm, 2007), L’ultima salita – La Via Crucis di Beniamino Simoni (doc., 2009), Deserto Rosa – Luigi Ghirri (doc., 2009), Cosa è l’avanguardia? (doc., 2011), L’invenzione di Ariosto – Tullio Pericoli (2011), Racconti d’amore (2013), Per soli uomini (2014), Il pesce siluro è innocente (2014), Il pesce rosso dov’è? (2015).