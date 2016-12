Captain Fantastic, foto dal film

Connect on Linked in

Captain Fantastic di Matt Ross con Viggo Mortensen, Frank Langella, Missi Pyle, Erin Moriarty, George MacKay, Ann Dowd, Samantha Isler, Annalise Basso, Kathryn Hahn, Steve Zahn.

Captain Fantastic, ha vinto il premio per la miglior regia nella sezione Un Certain Regard all’ultimo Festival di Cannes e uscirà nella sale cinematografiche italiane il prossimo 7 dicembre distribuito da Good Films.

Nel cuore delle foreste del Nord America, lontano dalla società, un padre fuori dal comune (Viggo Mortensen) dedica la propria vita a trasformare i suoi sei figli in adulti straordinari. Ma una tragedia si abbatte sulla sua famiglia, costringendolo a lasciare quel paradiso, faticosamente costruito, per iniziare, insieme con i suoi ragazzi, un viaggio nel mondo esterno che metterà in dubbio la sua idea di cosa significa essere un genitore, e tutto ciò che ha insegnato ai suoi figli.