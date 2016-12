Connect on Linked in

Titolo originale: Roberto Bolle – L’arte della danza

Durata: 100′

Regia: Francesca Pedroni

Cast: Roberto Bolle

Produzione: Classica, Artedanza

Distribuzione: Nexo Digital

Data di uscita: 21 Novembre 2016

Appassionato, carismatico, apollineo. Roberto Bolle è l’artista che è stato capace di trasformare l’arte della danza in un genere pop: l’étoile italiana che ha portato il balletto ancora più vicino al grande pubblico e che attraverso la bellezza del movimento ha saputo rivelare in modo sorprendente il potere comunicativo della danza. Ora la sua storia arriva al cinema con “L’arte della Danza”, il film di Francesca Pedroni che ci guida attraverso i gala “Roberto Bolle and Friends” in tre luoghi simbolo del patrimonio culturale italiano: l’Arena di Verona, il Teatro Grande di Pompei, le Terme di Caracalla a Roma. Un tour formidabile alla scoperta delle grandi interpretazioni di Roberto Bolle attraverso immagini esclusive dal palcoscenico e dal “dietro le quinte” degli spettacoli.