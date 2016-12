Connect on Linked in

Titolo originale: Ritmo sbilenco – Un filmino su Elio e le Storie Tese

Durata: 73′

Regia: Mattia Colombo

Cast: Elio e le Storie Tese

Produzione: OffiCine, Hukapan

Distribuzione: Wanted

Data di uscita: 23 Novembre 2016

Un punto di vista non convenzionale su una della band italiane di maggiore successo: gli Elio e le Storie Tese. Ritmo Sbilenco è un racconto al presente della band e vuole svelarne il lato nascosto, quello non illuminato dalle telecamere, il back stage delle loro vite prima ancora di quello delle loro performance artistiche. Non un reportage musicale, né un lavoro costruito su materiali di archivio. Dalla partecipazione al Festival di Sanremo nel 2016 al tour nei palazzetti…