Sir Rick Bowman – A Quiet Life

I Sir Rick Bowman, formazione di Prato innamorata di sonorità rock e brit pop, presentano il loro nuovo video, il brano che da il titolo all’album pubblicato da New Model Label in CD e digitale nel giugno 2016.

Il video di “A Quiet Life” è una ricerca nella memoria di un ragazzo di trent’anni, quell’età in cui sei costretto a scegliere se continuare ad essere un ragazzino o crescere e tuffarti in una “vita tranquilla”. Moglie, figli, casa, televisore, quella vita tranquilla che Marc Renton rifiutava in Trainspotting, che tutti noi un po’ temiamo, ma che in fondo sogniamo da sempre, anche se non lo ammetteremmo mai.

Il ragazzo protagonista del video ha trent’anni ed è a quel bivio. Allora ripercorre le fasi salienti della propria vita, camminando a ritroso e cambiando direzione solo quando qualcuno entra nella sua vita. Fino all’incontro più importante, quello con la donna che lo porterà a quel bivio. L’amore e l’odio di una coppia, i momenti felici e i momenti di scontro, tutto si mischia e si dimentica, per arrivare un giorno ad essere omologati al resto dei trentenni, malinconici nel loro aver perso il lato fanciullesco, forse però felici di aver trovato un loro posto nel mondo.

Il video è realizzato da Black Oaks Pictures, casa di produzione fiorentina nata dall’unione di quattro ragazzi trentenni, che stanno ancora lì a cercare di capire se vale la pena infilarsi in quella vita tranquilla. Black Oaks si occupa prevalentemente di produzione esecutiva di cortometraggi e documentari e realizza i videoclip musicali di molti gruppi del panorama fiorentino e pratese. Attualmente Black Oaks sta portando avanti un ambizioso progetto di una serie tv ambientata a Firenze nel 2050, intitolata “Nursery”. La regia di “A Quiet Life” è di Andrea Rapallini, al suo ottavo videoclip da regista.

La Band: Riccardo Caliandro – voce, chitarra / Andrea Fabio Fattori – chitarra / Francesco Battaglia – basso, cori / Giacomo Di Filippo – tastiere, cori / Emanuele Pagliai – batteria

Link: www.newmodellabel.com

www.facebook.com/sirrickbowman