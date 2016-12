Connect on Linked in

T itolo originale: Il profumo del tempo delle favole

Durata: 65′

Regia: Mauro Caputo

Cast: Giorgio Pressburger

Produzione: Vox Produzioni, Istituto Luce Cinecittà

Distribuzione: Istituto Luce Cinecittà

Data di uscita: 23 Novembre 2016

Trieste, città di confine e simbolo dell’unione cosmopolita, dove convivono persone di culture e nazionalità diverse, che hanno mantenuto vive le proprie tradizioni nei luoghi di culto, come i nove cimiteri appartenenti a diverse religioni. In questo contesto e in questi luoghi, Giorgio Pressburger cerca, tra dubbi e tormenti, i segni della propria fede, mettendo a nudo la sua esperienza, scardinando certezze e false ipocrisie, entrando nelle pieghe più nascoste della mente umana.