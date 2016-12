Yo-Yo Ma e i musicisti della via della seta – The Music Of Strangers

Connect on Linked in

Titolo originale: The Music of Strangers: Yo-yo ma and the Silk Road Ensemble

Durata: 95′

Regia: Morgan Neville

Cast: Yo-Yo Ma, Wu Man, Kinan Azmeh, Kayhan Kalhor, Cristina Pato

Produzione: Tremolo Productions, Participant Media

Distribuzione: I Wonder Pictures, Unipol Biografilm Collection, Fil Rouge Media

Data di uscita: 24 Novembre 2016

Dal 2000 a oggi, il violoncellista Yo-Yo Ma ha riunito musicisti provenienti da tutto il mondo con il suo progetto Via della Seta. Proprio come la vera via della seta, una volta collegava la Cina con l’Asia centrale e occidentale, così anche Yo-Yo Ma cerca di favorire uno scambio multiculturale di idee e un dialogo tra artisti asiatici e quelli con influenze più occidentali. Il suo progetto comprende circa 60 solisti provenienti da oltre 20 nazioni diverse! Morgan Neville segue i pellegrinaggi di alcuni di questi artisti dando vita a un’intensa cronaca personale di passione, talento e sacrificio. Le incredibili vicende professionali, umane e politiche dei protagonisti e le trascinanti musiche di altissimo livello artistico accompagnano lo spettatore in un incontro con l’altro e in un’esperienza straordinariamente emozionante.