Titolo originale: Monte

CDurata: 105′

Regia: Amir Naderi

Cast: Andrea Sartoretti, Claudia Potenza, Anna Bonaiuto, Marco Boriero, Zaccaria Zanghellini

Produzione: Citrullo International, Zivago Media, Cineric, Ciné-Sud Promotion, Rai Cinema

Distribuzione: ASAP

Data di uscita: 24 Novembre 2016

In un passato remoto, in un villaggio semi-abbandonato ai piedi di una montagna vive Agostino con la moglie Nina e il figlio Giovanni. La montagna sovrasta il villaggio e si erge come un muro contro i raggi del sole che non arrivano mai ad illuminare la loro terra, ridotta a pietre e sterpaglia. Il protagonista Agostino, nonostante tutto gli suggerisca di andarsene, non vuole sottomettersi all’indigenza e decide che il destino della sua famiglia è lì, tra le vette. La sua non è solo caparbietà, ma la certezza che le nostre radici non possono tradirci, che non dobbiamo permettere alla miseria di appropriarsi delle nostre vite e, sostenuti dal nostro spirito, possiamo riportare il sole su ogni destino.