3 Generations – Una famiglia quasi perfetta

Titolo originale: About Ray

Durata: 92′

Regia: Gaby Dellal

Cast: Elle Fanning, Naomi Watts, Susan Sarandon, Linda Emond, Andrew Polk, Marcos A. Gonzalez, Sam Trammell, Maria Dizzia, Tate Donovan, Jason Erik Zacek, Tessa Albertson, Jordan Carlos

Produzione: Big Beach Films, IM Global, InFilm Productions

Distribuzione: Videa – CDE

Data di uscita: 24 Novembre 2016

Ray è una ragazza adolescente che sente il desiderio di diventare un ragazzo. Ha vissuto per anni come un maschio ed ora ha deciso di iniziare la terapia ormonale sostitutiva. Sua madre single, Maggie, deve quindi rintracciare il padre biologico per ottenere il consenso legale. Dolly, la nonna lesbica di Ray, ha qualche difficoltà ad accettare il cambiamento. Tutte loro si ritrovano a dover fare i conti con la propria identità per comprendere la trasformazione di Ray e ritrovare la serenità e l’equilibrio della famiglia.