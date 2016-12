Il cittadino illustre

Connect on Linked in

Titolo originale: El ciudadano ilustre

Durata: 118′

Regia: Gastón Duprat, Mariano Cohn

Cast: Oscar Martínez, Dady Brieva, Andrea Frigerio, Belén Chavanne, Nora Navas, Gustavo Garzón, Iván Steinhardt

Produzione: Aleph Media, Televisión Abierta, A Contracorriente Films, Magma Cine

Distribuzione: Movies Inspired

Data di uscita: 24 Novembre 2016

Daniel Mantovani, premio Nobel per la letteratura, da cinque anni non scrive niente di nuovo, e sono più gli inviti che rifiuta di quelli che accetta. Quando però arriva via lettera una richiesta da Salas, minuscolo paese argentino, decide di andare. A Salas, Daniel Mantovani è nato e cresciuto, e da là è fuggito, senza mai farvi ritorno per 40 anni, costruendo la sua identità sul rifiuto di quel luogo e della sua mentalità. Una volta in Argentina, lo scrittore è oggetto di un’accoglienza trionfale, ma col passare dei giorni le cose peggiorano, le sue opinioni non piacciono, si solleva un malumore sempre più generalizzato, un’aria di violenza.