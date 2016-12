Connect on Linked in

Titolo originale: Conducta

NDurata: 108′

Regia: Ernesto Daranas

Cast: Miriel Cejas, Yuliet Cruz, Armando Valdes Freire, Idalmis Garcia, Armando Miguel Gómez, Amaly Junco, Alina Rodríguez, Silvia Aguila

Produzione: RTV Comercial, ICAIC, Ministry of Culture

Distribuzione: Ahora! Film

Data di uscita: 24 Novembre 2016

Chala ha undici anni e vive solo con la madre tossicodipendente. Allena cani da combattimento per vivere, e questo mondo di violenza a volte si ripercuote anche a scuola. Carmela è un’insegnante per la quale il ragazzo nutre affetto e rispetto. Un giorno lei si ammala ed è costretta a rinunciare alla scuola per diversi mesi. La nuova insegnante, incapace di comprendere il comportamento di Chala, lo manda ad una scuola di rieducazione. Quando Carmela torna, protesta contro questo provvedimento e alle altre trasformazioni che la sua classe ha subito. Il rapporto tra Chala e l’insegnante si rafforza, ma questo metterà a rischio la loro permanenza nella scuola.