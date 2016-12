Titolo originale: Mechanic: Resurrection

CDurata: 98′

Regia: Dennis Gansel

Cast: Jason Statham, Jessica Alba, Tommy Lee Jones, Michelle Yeoh, Sam Hazeldine, John Cenatiempo, Toby Eddington, Femi Elufowoju Jr., Anteo Quintavalle, Yayaying Rhatha Phongam, Bonnie Zellerbach

Produzione: Chartoff-Winkler Productions, Davis-Films, ME2 Productions

Distribuzione: Eagle Pictures

Data di uscita: 24 Novembre 2016

Il lavoro di un meccanico non finisce mai. Dopo aver inscenato anni prima la sua morte a seguito di una grande esplosione, Arthur Bishop è convinto di essere finalmente uscito dal mondo dei sicari. L’obiettivo è una vita ritirata e nel pieno anonimato. Ma Bishop non è riuscito a ingannare tutti. Qualcuno sa che lui è ancora vivo, qualcuno di molto vicino a lui. Lo spietato uomo d’affari Crain ha bisogno dell’aiuto di un sicario che possa far apparire le morti delle sue vittime come degli incidenti. Crain è l’unico che ancora conosce i segreti della vecchia vita di Bishop e farà di tutto per tirare fuori “il meccanico” dal suo isolamento e usufruire dei suoi unici servizi. In una situazione normale, Bishop non avrebbe preso inconsiderazione questa possibilità, in quanto le minacce non intaccano di certo la sua decisione. Questo però è un nemico particolare, perché sa quale carta giocare per spingere Bishop ad accettare le sue richieste: la salvezza di una donna misteriosa per cui Bishop prova dei sentimenti. Senza altra via di uscita, Bishop accetta di tornare ancora una volta in quel mondo che aveva così dolorosamente cercato di lasciarsi alle spalle. Questa volta il suo compito prevede l’eliminazione di tre sgradevoli obiettivi, protetti da livelli altissimi di sicurezza, incluso uno dei maggiori trafficanti d’armi del mondo. Bishop dovrà girare il pianeta al fine portare a termine il suo compito per amore di una donna. Se però riuscisse a scoprire come questi tre uomini siano collegati tra loro e perché il suo datore di lavoro li vuole eliminare, potrebbe trovare la leva che gli occorre per rivoltare la situazione a sfavore di questo uomo crudele che per il momento ha in mano le carte migliori. Per la prima volta nella sua professione il meccanico ha una nuova motivazione per completare il suo lavoro. Perché questa volta si tratta di affari molto, molto personali…