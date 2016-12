regia/director

Joachim Lafosse

sceneggiatura/screenplay

Mazarine Pingeot, Fanny Burdino, Joachim Lafosse

fotografia/cinematography

Jean-François Hensgens

montaggio/film editing

Yann Dedet

scenografia/production design

Olivier Radot

costumi/costume design

Pascaline Chavanne

suono/sound

Marc Engels, Ingrid Simon, Valérie Le Docte, Thomas Gauder

interpreti e personaggi/cast and characters

Bérénice Bejo (Marie), Cédric Kahn (Boris), Marthe Keller (Christine), Jade Soentjens (Jade), Margaux Soentjens (Margaux)

produttori/producers

Sylvie Pialat, Benoît Quainon, Jacques-Henri, Olivier Bronckart

produzione/production

Les films du Worso, Versus Production

Dichiarazione regista

«In una coppia il denaro rappresenta uno dei motivi di litigio, anche se non è la causa profonda della discussione. Il denaro non è la ragione per cui Boris e Marie non si possono più amare. Il denaro è il pomo della discordia, ma dietro c’è sempre il modo in cui si ottiene o meno il riconoscimento dell’altro, lo si cerca per ciò che si è fatto o non si è fatto. L’investimento non è mai solamente economico o finanziario. Boris e Marie non concordano su come misurare ciò che si sono dati l’un l’altra, perché fin dall’inizio non c’è stata chiarezza sul rispettivo investimento nella coppia. Anche piccoli calcoli fanno grandi storie d’amore».

Regia