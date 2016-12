Torino Film Festival 34. BLEED FOR THIS di Ben Younger

Connect on Linked in

Tra la seconda metà degli anni Ottanta e la fine degli anni Novanta, Vinny Pazienza è stato un pugile italoamericano famoso sia per le sue vittorie sul ring sia per una vita privata di eccessi e stravaganze. Nel pieno della carriera rimase vittima di un incidente automobilistico che rischiò di compromettere in maniera irreversibile la sua colonna vertebrale. Grazie però alla determinazione e al coraggio del suo allenatore, Kevin Rooney, Vinny riuscì a rimettersi in piedi e a riprendere a combattere. Questa è la sua storia.

Sezione:

– FESTA MOBILE

Cast and Credits