Torino Film Festival 34. TURN LEFT TURN RIGHT di Douglas Seok

Douglas Seok (Chicago, Illinois, Usa, 1983) vive e lavora a Seul. Ha conseguito un master in cinema digitale alla DePaul University di Chicago. Nel 2015 ha lavorato come direttore della fotografia del film Dream Land di Steve Chen e, in precedenza, come assistente alla regia di Lee Isaac Chung per i film Lucky Life (2010) e Abigail Harm (2012). Tutti e tre i film sono stati presentati al Torino Film Festival, nella sezione Onde. Turn Left Turn Right (2016) è il suo primo lungometraggio.

Filmografia:

Turn Left Turn Right (2016).