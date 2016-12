Connect on Linked in

Sulle tracce di un branco di lupi per documentarsi per il suo nuovo lavoro, il regista Léo incontra Marie, una giovane pastora che vive fra le montagne della Francia meridionale insieme con i suoi due figli, e nove mesi dopo si ritrova ad affrontare una inaspettata paternità. Abbandonato da Marie, Léo resta a vivere con il burbero padre della ragazza e con il neonato, di cui si scopre un padre attento e dedito. Nella valle, però, abitano anche l’anziano Marcel e il giovane Yoan; entrambi attirano l’attenzione di Léo, sempre pronto a mettersi in gioco fino in fondo.

Sezione:

– FESTA MOBILE

