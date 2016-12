regia, produttore/director, producer

Ruth Beckermann

soggetto, sceneggiatura/story, screenplay

Ina Hartwig, Ruth Beckermann

fotografia/cinematography

Johannes Hammel

montaggio/film editing

Dieter Pilcher

suono/sound

Georg Misch

interpreti/cast

Anja Plaschg, Laurence Rupp

produzione/production

Ruth Beckermann Filmproduktion

Dichiarazione regista

«Questo film esplora senza dubbio un terreno per me nuovo. In The Dreamed Ones, non solo lavoro per la prima volta con degli attori, ma adotto un approccio diverso. All’inizio non avevo idea di quanto mi sarei allontanata dal film saggio; l’idea di utilizzare come base un testo letterario si è sviluppata solamente dopo aver incontrato la critica Ina Hartwig; nel corso di un anno abbiamo lavorato insieme alla sceneggiatura».