Torino Film Festival 34. OMOR SHAKHSIYA di Maha Haj

regia, soggetto, sceneggiatura/director, story, screenplay

Maha Haj

fotografia/cinematography

Elad Debi

montaggio/film editing

Véronique Lange

scenografia/production design

Rabia Safiti

costumi/costume design

Hamada Atallah

suono/sound

Raja Dubayah

interpreti e personaggi/cast and characters

Sanaa Shawahdeh (Nabeela), Mahmoud Shawahdeh (Saleh), Doraid Liddawi (Tarek), Hanan Hillo (Samar), Ziad Bakri (Hicham), Amer Hlehel (George), Maisa Abd Elhadi (Maysa), Jihan Dermelkonian (la nonna/grandmother)

produttore/producer

Baher Agbariya

produzione/production

Majdal Films

coproduttori/coproducers

Ehab Assal, Monther Haj

Dichiarazione regista

«Lo spazio riflette i personaggi, che hanno personalità molto diverse anche se appartengono alla stessa famiglia. Ho cercato di trasmetterlo con le immagini. Hicham, che vive in Svezia, è in armonia con il mondo. Il candore tranquillo della campagna contrasta in modo brusco con la confusione di Nazareth e Ramallah. Non a caso Tarek, il fratello, è vivace e a suo modo nevrotico, proprio come il posto in cui vive. A Nazareth, i loro genitori sono provati dalla routine e anche in questo caso la dimensione domestica funge da specchio. Ciò che mi premeva era evidenziare queste divergenze attraverso la composizione delle inquadrature e i colori».

