Stephen è un quarantenne solitario che, sotto lo pseudonimo di King Cobra, produce film porno gay. Sean è un bel diciassettenne pieno di sogni ma con il portafoglio vuoto. Quando si conoscono on line, nasce fra i due una collaborazione che porta alla nascita di una star, Brent Corrigan, nome d’arte di Sean. Ma attira anche l’invidia di Joe e Harlow, due marchette spiantate che si improvvisano produttori pornografici e che, pur di avere Sean, farebbero di tutto. Anche uccidere… Da una storia vera.

Dichiarazione regista

«Sul web le persone si reinventano di continuo. Si creano innocui avatar o pericolose identità per presentarsi sui social media. Sono modi per giocare con la propria identità, per essere percepiti come qualcun altro, per fantasticare e sfuggire a un’esistenza altrimenti comune. Tutti i personaggi di King Cobra […] si sono creati identità online per appagare le loro fantasie, per arricchire le loro vite, per raggiungere il successo e vivere una versione personale del sogno americano, senza curarsi delle conseguenze sugli altri».