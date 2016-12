Boston, anni Settanta. In un magazzino abbandonato, trenta fucili d’assalto stanno per passare dalle mani di una gang di afroamericani a un gruppo affiliato all’Ira: a organizzare la compravendita la coriacea Justine, a fare da intermediario il pacchiano Ord. Tutto sembra procedere per il meglio, ma presto le trattative si trasformano in scontro aperto. E visti i personaggi coinvolti e la quantità di armi a loro disposizione, le conseguenze non possono che essere esplosive.

Cast and Credits

regia/director

Ben Wheatley

sceneggiatura, montaggio/screenplay, film editing

Amy Jump, Ben Wheatley

fotografia/cinematography

Laurie Rose

scenografia/production design

Paki Smith

costumi/costume design

Emma Fryer

musica/music

Geoff Barrow, Ben Salisbury

suono/sound

Martin Pavey

interpreti e personaggi/cast and characters

Sharlto Copley (Vernon), Armie Hammer (Ord), Brie Larson (Justine), Cillian Murphy (Chris), Jack Reynor (Harry), Babou Ceesay (Martin), Enzo Cilenti (Bernie), Sam Riley (Stevo), Michael Smiley (Frank), Noah Taylor (Gordon)

produttore/producer

Andy Starke

produzione/production

Rook Films

distribuzione/distribution

Movies Inspired

Dichiarazione regista

«Abbiamo spesso grandi opinioni sulla nostra persona, ma raramente siamo messi davvero alla prova. Possiamo credere di essere degli eroi, e poi scoprire di essere solo dei codardi. Oppure credere di essere brave persone, e invece scoprirci cattivi o perfidi. È interessante, dunque, osservare questi personaggi e le loro vite attraverso azioni minime. Come, ad esempio, guardarli mentre si chiedono se è meglio strisciare in una certa direzione, salire le scale o ancora raggiungere un telefono… Mi interessava proprio questo: rappresentare piccole decisioni che portano a conseguenze terribili».

Regia

Ben Wheatley (Billericay, Regno Unito, 1972) lavora come regista cinematografico, televisivo e pubblicitario. Dopo aver diretto episodi per le serie tv britanniche Comedy: Shuffle, Modern Toss, The Wrong Door, ha esordito nel lungometraggio nel 2009 con Down Terrace. Sono seguiti i tre film per la televisione Steve Coogan: The Inside Story (2009), Burge & Way (2011), Inside Burge & Way (2011), e poi, per il cinema, Kill List (2011), Killer in viaggio (2012), presentato alla Quinzaine des réalisateurs di Cannes, e I disertori (2013), vincitore del premio speciale della giuria al Festival di Karlovy Vary. Ha inoltre diretto diversi episodi della serie Doctor Who.

Filmografia:

Ben Wheatley (Billericay, UK, 1972) works as a director for films, TV and advertisements. After directing episodes of the British TV series Comedy: Shuffle, Modern Toss, and The Wrong Door, he debuted in feature films in 2009 with Down Terrace. This was followed by three TV movies, Steve Coogan: The Inside Story (2009); Burge & Way (2011); and Inside Burge & Way (2011). He then made the films Kill List (2011); Sightseers (2012), presented at the Quinzaine des réalisateurs in Cannes; and A Field in England (2013), which won the Special Jury Prize at the Karlovy Vary Film Festival. With High-Rise (2015) he attended the last Torino Film Festival edition.