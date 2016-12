Connect on Linked in

Cinque ragazzi tra i tredici e i quindici anni vivono nella periferia di Roma: Lorenzo, il più piccolo, è spesso tenuto ai margini del gruppo fino a quando, nel tentativo di ribaltare la situazione, inventa la notizia che un loro comune amico sta per morire a causa di un cancro…

Sezione: – FESTA MOBILE/FESTA VINTAGE

Cast and Credits

regia/director

Gianni Zanasi

soggetto, sceneggiatura/story, screenplay

Lorenzo Favella, Gianni Zanasi

fotografia/cinematography

Tarek Ben Abdallah

montaggio/film editing

Cesar Meneghetti

scenografia/production design

Popo Diaz

costumi/costume design

Jona Ballaran

musica/music

Ely Buendia, Danny Fabella

suono/sound

Marco Tidu

interprete/cast

Simona Caparrini

produzione/production

Centro Sperimentale di Cinematografia

Regia

Gianni Zanasi (Vignola, Modena, 1965), dopo gli studi di filosofia all’Università di Bologna, si è iscritto a una scuola di scrittura teatrale e a un corso di cinema diretto da Nanni Moretti. Ha poi frequentato il Centro sperimentale di cinematografia di Roma, dove nel 1992 ha conseguito il diploma di regia. Tre anni dopo ha esordito con Nella mischia, selezionato alla Quinzaine des réalisateurs di Cannes. Nel 1999 ha diretto Fuori di me e A domani, quest’ultimo presentato in concorso alla Mostra di Venezia. Nel 2004 ha realizzato il documentario La vita è breve ma la giornata è lunghissima, menzione speciale della giuria alla Mostra di Venezia. Sempre a Venezia ha presentato nel 2007 Non pensarci, dal quale è stata tratta una serie televisiva di successo, di cui ha diretto alcuni episodi. L’anno scorso il Torino Film Festival ha presentato La felicità è un sistema complesso.

Filmografia:

Le belle prove (cm, 1992), Nella mischia (1995), A casa per le elezioni (cm, doc., 1996), A domani (1999), Fuori di me (1999), La vita è breve ma la giornata è lunghissima (doc., 2004), Padri e figli (ep., tv, 2005), Non pensarci (2007), Non pensarci (ep., serie tv/tv series, 2007), La felicità è un sistema complesso (2015).