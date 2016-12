Connect on Linked in

Patti Smith Group, Television, Ramones, Heartbreakers, Talking Heads, Blondie sono alcuni tra i protagonisti più celebri dell’avanguardia musicale (ma non solo) che scuote la New York di metà anni Settanta. Una serie di gruppi ai quali, secondo alcuni, si deve l’invenzione del punk. Gravitano intorno al CBGB, storico locale situato sulla malfamata Bowery e culla di una nouvelle vague tossica e beffarda che farà proseliti in tutto il mondo. I registi underground Amos Poe e Ivan Král ne documentano le performance, portando sul grande schermo i sussulti che agitano le notti di una Grande mela apparentemente prossima al collasso, eppure mai così vitale.

Sezione: – I DID IT MY WAY: ESSERE PUNK

Cast and Credits

regia, produttori/directors, producers

Amos Poe, Ivan Král

interpreti/cast

Patti Smith Group, Television, Ramones, Heartbreakers, Talking Heads, Blondie, Harry Toledo, Marbles, Tuff Darts, Wayne County, Miamis, Dolls, Shirts, Hilly Krystal

Regia

Amos Poe (Tel Aviv, Israele, 1950) è considerato uno dei fondatori del cinema No Wave. Tra i suoi film appartenenti a questo movimento, il documentario Night Lunch (coregia di Ivan Král, 1975), il suo primo lungometraggio Unmade Beds (1976), lo stesso The Blank Generation (1976), The Foreigner (1978) e Subway Rider (1981). Nel 1984 ha diretto Alphabet City, tuttora il suo film più celebre.

Filmografia:

Amos Poe:

Unmade Beds (1976), The Foreigner (1978), Subway Rider (1981), Alphabet City (id., 1984), Triple Bogey on a Par Five Hole (1991), Dead Weekend (tv, 1995), Frogs for Snakes (Delitti d’autore, 1998), Just an American Boy (doc., 2003), Empire II (2007), La commedia di Amos Poe (2010), A Walk in the Park (doc., 2012), Happiness Is a Warm Gun (2015).

Amos Poe, Ivan Král:

Night Lunch (doc., 1975), The Blank Generation (doc., 1976).

Ivan Král (Praga, Cecoslovacchia, 1948) è un musicista, produttore, compositore di colonne sonore e regista. Con Amos Poe ha codiretto i documentari Night Lunch (1976) e The Blank Generation (1976). Oltre ad aver inciso dischi solisti, ha collaborato con artisti quali Patti Smith, Iggy Pop, John Cale, David Bowie, Pearl Jam e U2.

Filmografia:

Ivan Král:

Iggy and the Stooges Live at Academy of Music New York City (cm, 2011).

Dichiarazione regista

«La musica è una delle principali motivazioni che stanno alla base dei miei film, così come cercar di cambiare la cultura in cui viviamo è lo scopo primario per cui faccio cinema. Nel senso che, se non siamo noi a cambiare ciò che sta succedendo, chi ci penserà? Con The Blank Generation ho descritto qualcosa che stava succedendo dietro l’angolo, nel mio quartiere, mentre oggi novità di questo tipo sono molto diffuse ma meno intense». (A. Poe)