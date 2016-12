TFF34: Bleed for this, perché mi ha convinto

Connect on Linked in

Miles Teller, mi piace come attore, anche se ha partecipato a quella “cagata” mostruosa dei Fantastici 4 (2015) nel ruolo di Reed Richards e pare che sia stato tanto contento di quel film da aver dichiarato che parteciperebbe volentieri al secondo capitolo. Decisamente più convincente il suo ruolo in “Wishplash”, ma torniamo al film “Bleed for This” presente nella sezione: Festa Mobile, del Torino Film Festival 34.

MIles Teller sembra vestire alla perfezione il ruolo di Vinny Pazienza, un grande pugile italo-americano che nel pieno della carriera rimase vittima di un incidente automobilistico, il quale rischiò di mandare all’aria, in maniera irreversibile la sua carriera. Vinny era un uomo tenace e capace, che grazie alla sua determinazione ed al coraggio del suo allenatore, contro ogni previsione riuscì a rimettersi in piedi e quindi tornare sul ring. Ben Younger porta sullo schermo uno dei migliori film di pugilato del decennio, secondo il mio parere. Aaron Eckhart nel ruolo dell’allenatore di Vinny è ispiratissimo ed intensissimo. Che aggiungere: da vedere al cinema.