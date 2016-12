Overclank – That’s It!

Connect on Linked in

E’ uscito That’s It!, debut album degli Overclank, band piemontese giunta al suo esordio discografico con l’etichetta Areasonica Records dopo un lungo percorso di tour live lungo la penisola italiana e festival nazionali e internazionali come il “Waterhole” di Amsterdam, il “Tour Music Fest” e il “Motor Weekend” di Torino. Il loro nome, tratto dall’espressione “Over The Clank”, oltre il rumore metallico, anticipa diversi indizi in merito al loro sound.

Un hard rock giovane, contaminato e arricchito da sprazzi di alternative, spinto su un potente crossover post-grunge: That’s It! è uno schiaffo melodico, uno scoppio graffiante e inarrestabile che trascina inevitabilmente l’ascoltatore. Le cinque tracce presentano un groove energico e robusto che non perde mordente neppure quando le melodie si addolciscono divenendo più armoniose.

Il primo singolo tratto dal disco è Love Is The Poison, un brano potente e trascinante accompagnato da un rock diretto – a tratti cupo – e senza fronzoli. La canzone è dedicata a quell’amore usurato, sofferente e malaticcio che, scorrendo nelle vene come veleno, distrugge e rovina ogni cosa.