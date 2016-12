TITOR – Novecentonovantanove

è il terzo singolo (dopo i brani “Je M’Accuse!” e “AL.D.LA”) estratto daIn questo caso il videoclip è però supportato dall’intero testo della canzone.Gli autori del videoclip sono il gruppo di videomakers torinese, già all’opera sul precedente “”, questa volta èd esserci maggiormente prodigato in visionarie animazioni grafiche costruite sulle suggestive tavole di fotomontaggi creati ad hoc dall’artista e fotografa francese(già autrice dell’artwork dell’intero disco ed altre produzioni fotografiche relative alla band).

NOVECENTONOVANTANOVE è tra i brani del disco che hanno ricevuto fin da subito maggior riconoscimento, consenso ed attenzione da parte del pubblico e critica.

NOVECENTONOVANTANOVE è una sorta di preghiera ad un dio non più “misericordioso” anzi, anch’egli facente parte della schiera di coloro che tentano invano di “salvarsi”.

Nel testo del brano sono riconoscibili numerose citazioni estratte da canzoni di un certo tipo di musica italiana, appartenenti al contesto cosidetto “nazionalpopolare”: terreno fertile da cui attingere e sul quale poter spingere ancora più in là il senso della canzone stessa.

La canzone dichiara esplicitamente la “disperazione del presente” e tutto ciò che abbiamo ciecamente “perduto” laddove credvamo invece di aver “trovato”.

Probabilmente “siamo già morti dolcemente”.

Siamo dunque tutti noi i “Novecentonovantanove” rispetto a quel “Uno su mille ce la fa…”

Il testo è stato scritto a Parigi da Sabino Pace (cantante della band) trasferitosi definitivamente in Francia, mentre la musica è stata scritta e poi arrangiata in Italia, con base a Torino, dal resto della band (Sandro Serra, Francesco Vittori e Giuseppe Azzariti). Ospite alla voce e cori nel brano, la talentuosa e “storica” cantante torinese, già militante in diverse bands dell’undergound torinese degli anni ’90 e 2000 ed attualmente vocalist per Blue Daville e Spareparts: Lucia Mastrorosa. Così come per Lucia, l’album vede infatti la presenza di ospiti appartenenti alla scena underground torinese, fortemente voluti dalla band, su diversi brani, in nome di una reale stima umana ed artistica.



NOVECENTONOVANTANOVE credits:

Prodotto da: Kilofilmetro

Foto ed elaborazioni grafiche: Sarah Bouillaud (www.sarabou.fr)

Animazioni fotografiche e montaggio video: Manuele “Tuby” Di Siro

Testi e musica di TITOR (Serra, Vittori, Pace, Azzariti)

Con la partecipazione ai cori di Lou-C Mastrorosa

Arrangiamento archi: Francesco Vittori (Titor) con la gentile consulenza di Fabio Gurlan

Registrato nella Primavera 2015 presso lo studio: 211 db (Torino).

Registrazione e editing: Dario Colombo

Produzione artistica: Dario Colombo

Mixato da: Gianni Condina

Masterizzato da: Mika Jussila @ Finnvox studios (Helsinki)