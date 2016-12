Per la prima volta in Italia arrivano gli American Football. 15 giugno al Circolo Magnolia di Milano

Connect on Linked in

Per la prima volta in Italia arrivano gli American Football in un’attesissima data esclusiva, promossa da Radar Concerti in collaborazione con This Is Core, il 15 giugno 2017 al Circolo Magnolia durante il terzo giorno della rassegna IN-FEST. La celebre emo pop punk band dell’Illinois formata da Mike e Nate Kinsella, Steve Holmes e Steve Lamos, presenterà il nuovo album American Football LP2, uscito dopo ben 17 anni dal precedente lavoro.

Tornati alla ribalta nel 2014 con la ristampa del primo LP (l’acclamato self-titled del 1999) e la reunion per un tour mondiale inaugurato con tre serate sold out al Webster Hall di New York, gli American Football propongono oggi un sequel, American Football LP2, tra i più attesi dai cultori del genere.

Uscito lo scorso 21 ottobre per Wichita Recordings e [PIAS] e accolto a braccia aperte dalla critica, il nuovo disco riprende le fila del celebre debutto, manifesto del genere e pietra miliare, capace di fare da apripista a una scena divenuta vero e proprio emblema dei primi 2000. Uno live straordinario, da non perdere, per tutti gli amanti del post-emo rock.

American Football never intended “to be popular, or even be a band.” They’re unquestionably both now, and the second American Football might be the most highly anticipated emo album ever made.

(Pitchfork.com)

Ticket

15 giugno 2017 – Circolo Magnolia Milano

25€ + dp – prevendite disponibili su: http://www.mailticket.it/evento/9324 e www.ticketone.it

Link

www.americanfootballmusic.com

www.facebook.com/americanfootballmusic