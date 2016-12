Logrind – Waiting For Your Call

“Quando la fine è vicina indossare le maschere della vita diventa inutile, siamo nudi al cospetto di qualcosa di più grande che non riusciamo a comprendere. Non possiamo più mentire dicendo ciò che conviene, le nostre parole si dissolvono nell’aria.”

Dopo il lancio del loro primo singolo Waiting For Your Call, tratto dall’album Overcome, edito dalla label bolognese Areasonica Records, i Logrind tornano sulla scena musicale italiana con il loro secondo singolo dal profumo internazionale Pray For You.



La band riconferma un sound fortemente rock che si muove su atmosfere grunge e alternative ispirandosi alle sonorità tipiche degli anni ’90 rinnovate e arrangiate in chiave attuale e moderna: Pray For You non si allontana dal groove trascinante del primo singolo, anzi si configura come step successivo di un’avventura musicale fatta di contaminazioni, originalità e profonda carica emotiva. La canzone è un lascito colmo di complicità e nostalgia, un testamento dedicato a chi ci è stato accanto per tutta la vita e che non manca di starci vicino nel momento della fine.



Le melodie graffianti del brano si avvolgono attorno a parole penetranti e consapevoli che raccontano del rapporto dell’essere umano con l’aldilà, con l’ignoto ma in particolar modo con le paure e le sensazioni che si fanno reali nel momento della fine: “while we get there, you’ll realize how small we are, longing for your warm embrace I gave all I had, there’s nothing left to say.“

