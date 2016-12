Supercats And The Badger – Time Machine

Connect on Linked in

Dopo il grande successo di pubblico e di critica sul panorama musicale nazionale e internazionale, I Supercats And The Badger tornano a farci sognare con il loro terzo singolo Time Machine, tratto dall’omonimo album uscito nell’estate di quest’anno per l’etichetta discografica Areasonica Records. Una track ritmata e coinvolgente che racconta dell’importanza di concentrare e focalizzare pensieri e riflessioni sul raggiungimento dei propri obiettivi.

Time Machine, album di dodici brani che mixano funky, rock e blues con sonorità provenienti dall’indie e dal pop, è un viaggio musicale fatto di differenti sfaccettature sonore che ha già avuto modo di conquistarci e affascinarci in questi ultimi mesi grazie all’uscita dei primi due singoli Morning Light e Infinity.

Il terzo brano tratto dall’album omonimo è Time Machine, track ritmata e coinvolgente che racconta dell’importanza di concentrare e focalizzare pensieri e riflessioni sul raggiungimento dei propri obiettivi senza lasciarsi scoraggiare dall’imprevedibilità degli eventi, restando aperti dunque alla volubilità del destino.

I Supercats And The Badger presenteranno live il nuovo singolo, dandoci anche un altro assaggio del loro ultimo album in chiave acustica, in occasione dell’Areasonica Unplugged Night del 15 dicembre presso il Macondo di Via Del Pratello a Bologna.

