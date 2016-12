Belfast – Gia.Da

Connect on Linked in

Tornano i Belfast con il nuovo potentissimo singolo Gia.Da tratto dal loro ultimo album Petrichòr: il loro alternative rock duro e potente si ripropone con un’anima e sentimentale con un videoclip in grande stile. I Belfast ci regalano un brano dalle sonorità implicitamente malinconiche ingabbiate in metriche serrate, capace di trascinare l’ascoltatore in un universo crudelmente romantico. Il videoclip è una chicca surreale e noir ottima da gustare in una prospettiva straniante e onirica: in un’ambiente urban in bianco e nero si sviluppa un racconto, apparentemente d’altri tempi e d’altri mondi, dalle atmosfere visive e melodiche marcatamente cinematografiche.

Petrichòr è il profumo delle prime gocce di pioggia su un terreno da tempo arido e inospitale, acqua risanatrice dopo la siccità. Nello stesso modo, i Belfast che hanno deciso di intitolare proprio Petrichòr il loro terzo LP, propongono melodie in grado di stimolare pensieri e riflessioni in un universo musicale spento e inaridito, dedicate a chi “ha ancora voglia di farsi bagnare da musica nuova ed ha ancora sete e voglia di emozioni”.

Undici brani con sonorità rock internazionali ma testi in italiano, scritti da Stefano Pase e arrangiati insieme a Giorgia Favaro che calano l’ascoltatore in universo crudelmente romantico fatto di profumi e ricordi, ma anche fresco e prepotente come una pioggia d’estate. Tutto il disco sottende una critica sottile e tagliente alla società contemporanea, fatta di ricerca di benessere e felicità, ma sempre più dimentica di quella natura sentimentale ed emotiva dell’essere umano. È questa la nota distintiva di Petrichòr, la contraddizione, l’ossimoro di una melodia che si insinua nelle orecchie in modo gentile ma allo stesso tempo combattivo, una goccia di acqua, secondo la band, che cade nel deserto che ci circonda.

I Belfast si formano nel 2009 grazie all’incontro tra Stefano Pase (voce/chitarra) e Giorgia Favaro (voce/basso), musicisti polistrumentisti entrambi di Mareno di Piave.

Il progetto, che vede all’attivo due dischi totalmente autoprodotti (Sogni in Tasca – 2011 e Cicatrici – 2013), propone un alternative rock ispirato alle sonorità anni Settanta dei Led Zeppelin, ma anche al Grunge e allo Stoner tipico degli anni Novanta.

Testi e musiche del gruppo nascono da ‘Jimmy Belfast’, nome d’arte di Stefano Pase ma anche personaggio “mitologico” di riferimento per tutto l’universo della band, che da lui trae il nome. Per Jimmy, Belfast è infatti una città difficile che rispecchia il suo mondo e il suo modo di vedere le cose.

Il duo veneto, affiancato solitamente da Pietro Lorenzetto o Linda Favaro alla batteria, vanta diverse esibizioni live in music club e festival, e si è esibito come gruppo spalla dei Fatso Jetson a Treviso, dei Blastema a San Daniele del Friuli (UD) e a Conegliano (TV), della La Notte dei Lunghi Coltelli (Zen Circus) a Tolmezzo (UD).

Con Petrichòr, i Belfast inaugurano la collaborazione con l’etichetta discografica Areasonica Records e producono il loro terzo disco.

