Oggi voto NO, le ragioni del cuore

Oggi in questi “tempi di pace”, dove la maggior parte degli italiani combatte una”guerra” giornaliera per poter sopravvivere, dove la mia generazioni di quarantenni sembra essere sconfitta, priva di veri valori ed ideali, così presa da carriera, posizione sociale, arrivismo e una insostenibile leggerezza dell’apparire, sinceramente mi domando quale futuro sto contribuendo a costruire. Un futuro che non mi piace neanche un po’. Un futuro nel quale il denaro è l’unico Dio e gli essere umani, cioè noi, valiamo solo per ciò che possediamo. Non abbiamo costruito nulla. Questa società non ha alcun rispetto dei più deboli, NOI, tutti NOI, stiamo dando vita ad una grande “illusione” nella quale abbiamo anestetizzato la nostra coscienza sviluppando l’incapacità di CONDIVIDERE realmente e profondamente. La nostra società si sta sfaldando, perché non abbiamo più memoria. La memoria è tutto. E’ ciò che siamo stati, i sacrifici fatti per conquistare diritti e libertà. Diritti e libertà che in questi anni abbiamo “venduto” ad un presunto benessere. OGGI e non solo OGGI, voglio avere memoria. Voglio ricordare il sangue di tanti uomini e tante donne, che ha portato alla creazione della nostra REPUBBLICA, della nostra DEMOCRAZIA. Nel sangue. La nostra PATRIA è nata nel sangue di una guerra e dal sacrificio di migliaia di italiani. Francamente, NON voglio che un manipolo di corrotti, cambi la nostra COSTITUZIONE, ma che NOI, tutti NOI, si combatta affinché i grandi principi in essa “custoditi” vengano applicati. NO, non si tratta di cambiare la COSTITUZIONE, si tratta di cambiare chi fa politica e della COSTITUZIONE ha fatto carta straccia.