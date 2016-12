Mattia Caroli & I Fiori del Male – Fall From Grace

“FALL FROM GRACE” (Timezone), è il disco d’esordio della band reatina MATTIA CAROLI & I FIORI DEL MALE. Dodici tracce che seguono coordinate stilistiche a cavallo tra il rock, l’indie, il blues (con il continuo utilizzo del Dobro) e il jazz.

BLUES MAN”, secondo singolo estratto dall’album racconta di un ragazzo eternamente insoddisfatto che si rifugia nelle letture di Wilde e Huysmans e nei piaceri semplici che sono l’ultimo rifugio dell’uomo complesso. La sua speranza è che viaggiando con l’immaginazione gli occhi della sua mente cambino ancora, ponendo fine alla sua noia. Il banjo, protagonista del brano, ci porta sulle arie del folk, alle quali non può non aggiungersi il sound dell’armonica a bocca che il ragazzo suona in giro per le varie città che compongono il suo viaggio. Ritorna nel brano l’utilizzo della lap steal guitar che aveva caratterizzato il primo Ep della band e che immediatamente trasporta l’orecchio alle sonorità floydiane.

Questa la tracklist di “Fall From Grace”: “Ballad of evil”, “Ain’t she the Queen?”, “The song of the highest Tower”, “Blues man”, “Last refuge”, “Sad dark shadow”, “In the summer”, “Running around”, “Saturday morning”, “A street at night”, “She seemed to be crying”, “Leave me alone”.

Mattia Caroli & I Fiori del Male sono: Mattia Caroli (voce e chitarra), Alessio Festuccia (tastiera), Valerio Brucchietti (basso), Niccolò Jacopo Cavoli (tromba), Simone Fusiani (sax e cori), Nicolò Francesco Faraglia (chitarra elettrica) e Pierluigi Foschi (batteria). Con il primo EP “Every Giro Day” i componenti della band hanno girato tutta l’Italia in tour, i loro videoclip hanno collezionato migliaia di visualizzazioni e, proprio con uno dei loro video, si sono aggiudicati il titolo di Best Music Video ai Paris Art & Movie Awards 2015, concorrendo contro quattro finalisti da tutto il mondo (Usa, Francia,Spagna). Il 7 giugno 2016 esce “Ain’t she the Queen?”, brano che anticipa l’uscita del nuovo progetto discografico.

Il loro primo album “Fall From Grace” esce infatti il 21 ottobre 2016 per l’etichetta tedesca TimeZone Label ed è il risultato di una co-produzione con lo studio LRS Factory di Roma. “Blues Man” è il secondo singolo estratto, in uscita lo stesso giorno.

Pagina Ufficiale FB: https://www.facebook.com/mcfdm