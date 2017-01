Materia – La Teoria Dei Giochi

Connect on Linked in

Dopo il successo del loro primo singolo Ci Pensa Il Vento, i Materia proseguono il lancio discografico del loro omonimo album con l’uscita del secondo singolo La Teoria Dei Giochi, accompagnato dal videoclip con la regia di Matteo Franceschin.

L’album Materia, ricordiamo che è uscito per la label Areasonica Records, si era già contraddistinto per la forte ricerca di un’originalità musicale sfociata in un alternative rock fuori dalle tipiche logiche del genere. Con La Teoria Dei Giochi la band conferma una grande profondità concettuale, accompagnata da vocalità sopra le righe e da forti sonorità rock, graffianti e ritmate.

Il videoclip de La Teoria Dei Giochi racconta della smania incontrollata per il gioco d’azzardo, il testo e le immagini si soffermano sulla vertigine emotiva che spinge coloro che soffrono di questa dipendenza a continuare a puntare fin quando qualcosa dentro di loro si rompe ed inevitabilmente non torna più indietro. La carica musicale dei Materia permette di guardare alla tematica con occhi nuovi, una sperimentazione che rende partecipe chi ascolta delle forti sensazioni che appartengono a chi non può e non riesce a smettere di scommettere.