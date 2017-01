Ferruccio Fusetti – Under the Moonlight

Connect on Linked in

“Under the Moonlight”, è il debut album – edito dalla label bolognese Areasonica Records – dell’artista Ferruccio Fusetti. Musicista eclettico, influenzato dall’heavy e dal prog durante la sua carriera come chitarrista metal eppure capace di conciliare piacevolmente, all’interno delle sue canzoni, il sound caratteristico dell’hard rock con la poetica della musica classica. Il cantante e chitarrista piemontese vanta inoltre esperienze live di un certo spessore, come l’esibizione con orchestra dal vivo al Teatro Eliseo di Roma in occasione del musical “Broadway Broadway” nel 2011.

“Under The Moonlight” è il primo lavoro discografico solista di Ferruccio Fusetti: otto tracce rock in acustico voce e chitarra avvolte da un’atmosfera notturna ed intima. Generi diversi, dunque, che si irradiano lungo ogni brano su armonie leggere e tematiche profonde: delusioni emotive e legami personali diventano il fulcro delle melodie di Fusetti, ballate in acustico ricolme di passioni e inquietudini.

Il primo singolo tratto dall’album è il brano omonimo “Under The Moonlight”, traccia d’apertura che, attraverso corde pizzicate e melodie malinconiche, ci spinge al superamento dei nostri periodi bui, alla ricerca della nostra forza interiore, sempre presente, a volte dimenticata, che attende soltanto di essere compresa per sostenerci lungo il sentiero della nostra vita.