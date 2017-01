Nuovamarte – Midnight Whisper

Connect on Linked in

Midnight Whisper, è il primo album, edito dalla label bolognese Areasonica Records, dei Nuovamarte, band lombarda agli esordi ma già lanciata sulla scena live italiana grazie alla partecipazione a diversi festival come Rock Targato Italia ed Emergenza nel 2016. Le loro sonorità sono un connubio tra la ricercatezza dell’indie rock e l’immediatezza melodica del pop con radici creative presenti nella musica degli anni ’90.

Midnight Whisper è un disco sussurrato, così come lo sono i pensieri introspettivi notturni: le otto tracce dell’album, e anche il nome della band, delineano una chiara volontà di sperimentazione e scoperta. Le musiche si dispiegano in un’atmosfera onirica, sottovoce, ricreando sonorità in grado di spingere l’ascoltatore verso il compimento di un viaggio su panorami inesplorati.

Il primo singolo è Free Me, un brano leggero dalle atmosfere delicate che affronta, attraverso melodie armoniose che evocano spazi aperti e sconfinati, la tematica della libertà nell’esprimere se stessi, la propria volontà e personalità, i propri desideri più profondi al fine di conseguire uno stato di felicità.