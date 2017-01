Calendario 2017 “storie di un’amicizia” : campagna promossa da Coop Lombardia in collaborazione con AAE Onlus

Connect on Linked in

Alimenta l’Amore è una campagna promossa da Coop Lombardia, in collaborazione con il Comune di Milano, che consiste in una raccolta permanente di cibo per cani e gatti presso i punti vendita della città di Milano e di altri comuni della Regione. In due anni sono stati raccolti oltre 70 tonnellate di cibo e distribuito migliaia di pasti agli animali in difficoltà tramite le associazioni animaliste che hanno aderito all’iniziativa. Il progetto si sta estendendo ad altri comuni della Regione.

Con il calendario 2017 si vuole celebrare il successo ottenuto in due anni con la campagna di sensibilizzazione Alimenta l’Amore per la raccolta di cibo per cani e gatti, raccontare l’amicizia che lega i bambini agli animali ma, soprattutto, riflettere su questa relazione da un punto di vista culturale e filosofico.

Il coniglio, per esempio, è al terzo posto nella classifica dei pet più presenti nelle nostre case. Una specie tanto simpatica quanto delicata che richiede cure e attenzioni. Per questa ragione sono stati inclusi nel progetto Alimenta l’Amore anche animali da compagnia non convenzionali e di collaborare con Aae Onlus (Associazione Animali Esotici) che da anni si occupa di scoraggiare la diffusione degli animali esotici nelle nostre case.