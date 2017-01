GENZANO (Roma): MUSICAL : ALADIN (con le musiche dei Pooh) e PIPPI CALZELUNGHE: 5 GENNAIO

Familyshow Festival arriva a Genzano il 5 gennaio a partire dalle ore 16, con due fantastici musical per tutta la famiglia: Aladin e la lampada meravigliosa con le musiche dei Pooh e i testi e le liriche di Stefano D’Orazio e Pippi Calzelunghe, entrambi realizzati con la regia e le coreografie di Eugenio Dura, la direzione musicale di Cinzia Pennesi, le scene di Lele Moreschi, e i costumi di Chiara Aversano.



Alle 16 si inizia con Pippi Calzelunghe, la piccola incredibile bambina con le trecce rosse, dalla forza straordinaria che vive a Villa Villacolle con la sola compagnia di una scimmietta e del suo cavallo.

Il musical, in questa nuova edizione in prima assoluta italiana, è tratto dal romanzo di Astrid Lindgren, tradotto e adattato dal regista Eugenio Dura, con le musiche originali di Cinzia Pennesi e, per la prima volta, con i tre protagonisti (Pippi, Tommy e Annyka) interpretati da attori bambini, tutti componenti dei Ciprix, la prima compagnia stabile formata da soli bambini di età tra gli 8 e i 12 anni.

Pippi Calzelunghe è una bambina eccezionale che piomba all’improvviso in una tranquilla cittadina svedese, in compagnia di un cavallo e di una scimmietta, chiamata il signor Nilsson. Fa da subito amicizia con due bambini Tommy e Annika che si affezioneranno presto a lei. Figlia di un pirata dei mari del sud, Pippi racconta storie fantastiche ed incredibili, e affascina tutti col suo fare unico. Nessuno riuscirà a domare questa furia di bambina che, con la sua forza sovrannaturale, avrà la meglio sui ladri che vorrebbero impossessarsi della sua valigia piena di monete d’oro e sui poliziotti che, su ordine di zia Prusselia, vorrebbero rinchiuderla in un orfanotrofio. Infine, dopo esilaranti avventure, la nostra giovane protagonista non seguirà in mare il suo papà, Capitan Calzelunghe per diventare come lui un temuto pirata, ma resterà a Villa Villacolle per non rinunciare ai suoi nuovi amici che soffrirebbero troppo della sua assenza.

Trailer dello spettacolo: https://youtu.be/LAHXhxpY6x0

Alle ore 18,30 in scena Aladin e la lampada meravigliosa, la storia del ladruncolo che diventa Re grazie al Genio della Lampada, viene qui raccontata in un modo unico, grazie alla fantasia di Stefano D’Orazio e alle fantastiche atmosfere musicali dei Pooh.

Gli spettatori verranno trasportati nel mondo delle “Mille ed una Notte” dove, inebriati dai profumi d’Oriente, incontreranno i tanti personaggi di un’avventura che saprà divertire i più piccoli e far riflettere i grandi sui loro più profondi desideri: Aladin, il giovane scanzonato ma generoso, curioso ed intraprendente, tenero e disperato quando gli eventi lo metteranno di fronte ad un amore impossibile; la giovane principessa Jasmine, l’irascibile Sultano, il perfido Gran Visir Jafar e il suo grottesco aiutante Jago; il fedele Abu e il magico e mirabolante Genio della Lampada che assisterà Aladin nella sua ricerca per trovare il suo posto nel mondo.

Trailer dello spettacolo : https://youtu.be/EwK50MPHxLw

L’organizzazione e la produzione dello spettacolo è a cura della Project Leader di Bruno Borraccini, società di produzione che vanta i maggiori successi nell’ambito del family entertainment, l’ultimo dei quali “La Famiglia Addams” con Elio e Geppi Cucciari che ha collezionato oltre 150.000 spettatori nelle 135 recite effettuate in tutt’Italia, insieme a Menti Associate e Papik con il patrocinio del Comune di Genzano

Le altre date della Tournée “Familyshow Festival” : il 26 e 27 novembre a Bari al Teatro Team, dal 13 al 30 dicembre a Milano al Teatro Manzoni, dal 6 all’8 gennaio 2017 a Napoli alla Casa della Musica – Palapartenope e dal 10 al 19 febbraio a Roma al Teatro Sistina.

Cast Artistico Creativo:

PIPPI CALZELUNGHE

Tratto dal romanzo di Astrid Lindgren

Traduzione, adattamento e regia: Eugenio Dura

Musiche originali, liriche e direzione musicale: Cinzia Pennesi

Scene: Lele Moreschi

Costumi: Chiara Aversano

Casting: Francesca Cipriani

Con i Ciprix Camilla Lenzi, Roberto Maone, Asia Palleschi e con (in ordine alfabetico) Francesco Alimonti, Luca Buttiglieri, Giorgia Catania, Davide Marchese, Cosimo Ricciolino, Domenico Santarella, Fabrizio Scuderi, Giulia Sola

ALADIN E LA LAMPADA MERAVIGLIOSA

Testi e Liriche: Stefano D’Orazio

Musiche: Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian

Regia e coreografie: Eugenio Dura

Direzione musicale: Cinzia Pennesi

Scene: Lele Moreschi

Costumi: Chiara Aversano

Casting: Francesca Cipriani

Produzione musicale: SDO sas

Con (in ordine alfabetico): Francesco Alimonti, Luca Buttiglieri, Giorgia Catania, Davide Marchese, Cosimo Ricciolino, Domenico Santarella, Fabrizio Scuderi, Giulia Sola

Ufficio stampa FAMILYSHOW FESTIVAL/ Project Leader : Fabiana Manuelli

Promozione Radio/Tv: Varis Casini

Prodotto da: Bruno Borraccini per Project Leader Srl

In collaborazione con: Musical Weekend – la tua scuola di musical un weekend al mese

