La mia vita da Zucchina

Titolo originale: Ma vie de courgette

Genere: Animazione

Durata: 66′

Regia: Claude Barras

Cast (voci originali): Gaspard Schlatter, Sixtine Murat, Paulin Jaccoud, Michel Vuillermoz, Raul Ribera, Estelle Hennard, Elliot Sanchez, Lou Wick, Brigitte Rosset, Monica Budde, Adrien Barazzone, Véronique Montel

Produzione: Rita Productions, Blue Spirit Animation, Gébéka Films

Distribuzione: Teodora Film

Data di uscita: 01 Dicembre 2016

Realizzato interamente in stop-motion, il film vede come protagonista è un bambino di 9 anni soprannominato Zucchina, che dopo la scomparsa della madre viene mandato a vivere in una casa famiglia: grazie all’amicizia di un gruppo di coetanei, tra cui spicca la dolce Camille, riuscirà a superare ogni difficoltà, abbracciando infine una nuova vita.